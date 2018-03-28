242 дитини загинули внаслідок агресії Росії на Донбасі – президент

Від початку воєнних дій на Донбасі загинули 242 дитини, заявив президент України Петро Порошенко.

«242 дитини були вбиті російськими агресорами, починаючи з 2014 року», – сказав Порошенко 28 березня під час зустрічі з учасниками акції «Діти єднають Україну».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.