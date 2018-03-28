ДФС: в Україні доходи більше мільйона гривень задекларувала понад тисяча людей

Державна фіскальна служба заявляє, що в Україні доходи понад мільйон гривень задекларувала 1061 людина.

Як повідомляє прес-служба ДФС, найбільша кількість громадян, які задекларували понадмільйонні доходи, зареєстровані в Києві – 409 людей, це майже 40 % від загальної кількості.

За даними ДФС, станом на 21 березня громадяни подали понад 130 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи, всього задекларовано 12,3 мільярда гривень.

Більшість громадян декларували отриманий дохід у вигляді заробітної плати, загальна сума – майже 4,1 мільярда гривень.

Податкову декларацію за минулий рік подають фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, суб'єкти господарювання.