У Москві суд розгляне скарги Чийгоза і Умерова у справі про їхнє помилування – адвокат

Московський міський суд вирішив розглянути скарги заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова на відмову іншого суду в розгляді позовних заяв до адміністрації президента Росії. Про це 28 березня на своїй сторінці Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, суд вирішив розглянути скарги «в порядку спрощеного (письмового) процесу».

«Тобто без безпосередньої участі сторін в судовому засіданні, без протоколу і без аудіопротоколу –кулуарно. Про ухвалене судом рішення пропонуєт дізнаватися через сайт Мосміськсуду, а безпосередньо судовий акт можна буде отримати в суді першої інстанції, коли його туди надішлють», – уточнив Полозов.

Адвокат зазначив, що результат розгляду скарг в інтересах Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова мають опублікувати 28 березня.

Микола Полозов оскаржив відмови Тверського районного суду Москви прийняти до розгляду позови Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Зокрема, йдеться про позови щодо адміністрації президента Росії про надання інформації щодо указів про помилування.

26 січня стало відомо, що Тверський районний суд Москви відхилив позови.

У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Його звинувачували в організації масових заворушень.

Пізніше російський суд у Криму засудив до двох років колонії-поселення Ільмі Умерова. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Умерова та Чийгоза. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.