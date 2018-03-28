У Києві пожежу біля метро «Лівобережна» погасили

У Києві рятувальники погасили пожежу біля станції метро «Лівобережна».

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла на площі 100 квадратних метрів.

За даними ДСНС, займання сталося в одноповерховому магазині біля входу на станцію метро «Лівобережна».

У зв’язку із великим задимленням станцію метро закрили на вхід та вихід, потяги рухалися без зупинки. Київський метрополітен вже повідомив про відновлення роботи одного з вестибюлів метро ( зі сторони готелю «Турист»). Проте, як повідомляють пасажири, станом на 18:46 потяги в напрямку станції «Дарниця» рухаються без зупинки.