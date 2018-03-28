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28 Березень 2018, Київ 21:36
Новини | Події

Суд присудив 16 тисяч гривень компенсації через порушення авторських прав на пісню Скрябіна

Фото Кузьми

Господарський суд Черкаської області задовольнив позов про захист авторських прав на пісню «Кольорова» гурту Скрябін і присудив 16 тисяч гривень компенсації.

Як повідомляє портал судової влади, позов про стягнення 16 тисяч гривень в інтересах компанії «Мун Рекордс» подали до фізичної особи-підприємця через використання пісні без дозволу.

Суд встановив, що 25 березня 2016 року у в одному із кафе, у якому здійснює господарську діяльність фізична особа – підприємець, публічно виконувались музичні твори за допомогою побутової аудіо техніки, серед яких був і біла пісня «Кольорова» у виконанні гурту Скрябін.

27 лютого суд задовольнив вимоги позивача і вирішив стягнути з підприємця 16 тисяч гривень компенсації за порушення майнових авторських прав і 1 600 гривень судового збору.

Рішення суду 20 березня набрало законної сили.

Український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.

У травні 2013 року Андрій Кузьменко передав до 31 грудня 2020 року «Мун Рекордс» право на твори, а також право на використання запису виконання та фонограми виконання творів, зокрема авторські і суміжні права на використання пісні «Кольорова».

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