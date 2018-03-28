Суд присудив 16 тисяч гривень компенсації через порушення авторських прав на пісню Скрябіна

Господарський суд Черкаської області задовольнив позов про захист авторських прав на пісню «Кольорова» гурту Скрябін і присудив 16 тисяч гривень компенсації.

Як повідомляє портал судової влади, позов про стягнення 16 тисяч гривень в інтересах компанії «Мун Рекордс» подали до фізичної особи-підприємця через використання пісні без дозволу.

Суд встановив, що 25 березня 2016 року у в одному із кафе, у якому здійснює господарську діяльність фізична особа – підприємець, публічно виконувались музичні твори за допомогою побутової аудіо техніки, серед яких був і біла пісня «Кольорова» у виконанні гурту Скрябін.

27 лютого суд задовольнив вимоги позивача і вирішив стягнути з підприємця 16 тисяч гривень компенсації за порушення майнових авторських прав і 1 600 гривень судового збору.

Рішення суду 20 березня набрало законної сили.

Український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.

У травні 2013 року Андрій Кузьменко передав до 31 грудня 2020 року «Мун Рекордс» право на твори, а також право на використання запису виконання та фонограми виконання творів, зокрема авторські і суміжні права на використання пісні «Кольорова».