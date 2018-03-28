Канада планує подвоїти кількість поліцейських-тренерів в Україні – посол

Канада планує подвоїти кількість поліцейських офіцерів – тренерів в Україні, заявив канадський посол Роман Ващук під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, передає прес-служба МВС.

«Ми плануємо збільшити кількість наших офіцерів – експертів в Україні вдвічі задля ефективного реформування Національної поліції та підвищення рівня кваліфікації поліцейських», – заявив Ващук.

У МВС зазначають, що проект підтримки підготовки поліцейських розпочався в жовтні 2016 року. Серед його складових – консультації канадських спеціалістів з питань управління персоналом та професійного розвитку, підтримка регіональних навчальних центрів, навчальних матеріалів та розвиток вісьмох спеціалізованих курсів.