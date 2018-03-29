Через снігопад ДСНС попередило про небезпеку сходження лавин у Карпатах

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України попередили про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.

«29 березня у зв’язку зi снiгопадами у горах Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – йдеться в повідомленні.

Укгідрометцентр додає, що сьогодні у Карпатах буде невеликий мокрий сніг, а температура вдень від 1 морозу до 4 тепла.

Загалом, за даними синоптиків, 29 березня в Україні у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Температура вдень 1-6 тепла.

Синоптики кажуть, що з п’ятниці температура повітря почне підвищуватися.

«Проте цей приємний метеофакт дещо розвіє поривчастий, до штормового, східний та північно-східний вітер. А також періодичні дощі», – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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