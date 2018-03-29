Мінінформполітики: UA|TV починає мовлення на окуповані території Криму і Донбасу

Телеканал мультимедійної платформи іномовлення України UA|TV почав мовлення в тестовому режимі на окуповані території Криму і Донбасу, повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.

Як зазначили у відомстві, трансляція UA|TV на Крим проводиться з телевежі в Чонгарі (Херсонська область), а на непідконтрольні Україні райони Донбасу – з телевежі у Волновасі (Донецька область).

За словами голови Мінінформполітики Юрія Стеця, найближчим часом UA|TV розпочне мовлення також і на Луганську область.

Телеканал UA|TV розпочав мовлення 1 жовтня 2015 року. Канал транслює новини та програми власного виробництва через супутникові і кабельні мережі п’ятьма мовами – українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.

17 серпня 2017 року з Чонгарському телерадіовежі в Херсонській області почалася трансляція цифрового телебачення на територію анексованого Криму.

На територію Північного Криму транслюються п'ять каналів – «UA: Крим», «5 канал», «Прямий канал» ( «Тоніс»), ICTV, «Чорноморська телерадіокомпанія».

17 березня минулого року відбулося урочисте відкриття телерадіовежі в селищі Чонгар неподалік від адмінкордону з анексованим Кримом. Її встановили для відновлення мовлення українських телеканалів і радіостанцій на територію анексованого Росією півострова.