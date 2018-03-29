Влада Косова затримала п’ятьох громадян Туреччини, пов’язаних із кліриком Ґюленом

Поліція Косова затримала п’ятьох громадян Туреччини, які співпрацювали з мережею шкіл «Ґулістан». Ці навчальні заклади пов’язані з американським кліриком Фетхуллахом Ґюленом, якого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган два роки тому звинуватив у спробі здійснити переворот.

Адвокат Адмік Векші повідомив Радіо Свобода, що ці люди були затримані на роботі вранці 29 березня. Захисник заявив, що поліція не пояснила причини арештів і не розкрила місця перебування п’яти затриманих.

Прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай сказав журналістам, що громадяни Туреччини були затримані за порушення вимог про дозвіл на проживання.

Рада Косова з прав людини закликала владу 29 березня не видавати Анкарі «політичних опонентів Ердогана».