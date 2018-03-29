У Венесуелі 68 людей згоріли в поліцейській дільниці

У Венесуелі 68 людей загинули у поліцейській дільниці після того, як частина затриманих спробувала втекти. Члени родин загиблих та правозахисники вимагають розслідувати заворушення й причини загоряння, яке й призвело до загибелі десятків людей.

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб 29 березня заявив, що чотири прокурори мають визначити, що сталося 28 березня в поліцейській дільниці у Валенсії, місті, розташованому приблизно за 150 кілометрів від столиці країни Каракаса.

Голова правозахисної групи «Вікно на свободу» Карлос Нієто Пальма заявив, що частина затриманих загинули після того, як запалили матраци у своїх камерах та викрали зброю під час спроби втечі.

28 березня родичі затриманих протистояли поліції поруч із місцем трагедії, коли не отримали даних про жертви від пожежі. Співробітники поліції використали сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.