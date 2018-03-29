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29 Березень 2018, Київ 19:38
Новини | Економіка

Долар уперше з початку березня посилився понад 26,5 гривні – НБУ

Національний банк України вперше з 5 березня встановив курс гривні до долара США на рівні понад 26 гривень 50 копійок за одиницю американської валюти. Офіційний курс на 30 березня становить 26 гривень 54 копійки за долар.

Регулятор оприлюднив курс на підставі торгів, що відбулися на міжбанківському валютному ринку. 29 березня вперше за багато тижнів НБУ вийшов на ринок із пропозицією долара, щоб не допустити надмірного послаблення гривні. Як інформує сайт «Мінфін», Нацбанк у форматі «запиту найкращого курсу» продав щонайменше 30 мільйонів доларів.

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