МЗС Росії повідомило про скасування договору з Україною на постачання зброї і військової техніки

Росія розірвала договір з Україною на постачання зброї і військової техніки, повідомляє російський портал правової інформації з посиланням на офіційне повідомлення МЗС Росії.

«28 березня 2018 року припинена дія договору між урядом Російської Федерації і урядом України про порядок взаємного постачання зброї і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту і надання послуг військового призначення, який був підписаний у Києві 8 лютого 1995 року», – йдеться в повідомленні МЗС.

Україна припинила дію цього договору 8 листопада 2017 року.

Стосунки між Києвом та Москвою погіршилися після анексії Росією Криму та початком збройного конфлікту на Донбасі.