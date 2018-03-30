У Харкові розстріляли групу людей біля ресторану, є 1 загиблий та 1 поранений – поліція

У Харкові на перехресті вулиці Ньютона та проспекту Льва Ландау минулої ночі кілька невідомих з автомата розстріляли групу людей, внаслідок чого один чоловік загинув і один зазнав вогнепальні поранення, повідомили в обласній поліції.

«В результаті події двох чоловіків 32 та 38 років із вогнепальними пораненнями були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Медики констатували смерть одного з потерпілих», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, компанія з 10 осіб перебувала в одному з ресторанів. Коли вони вийшли із закладу, до компанії несподівано підійшли кілька невідомих та відкрили стрільбу зі зброї. Нападники з місця події втекли, кинувши зброю.

Факт події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство.

У Харкові оголосили операцію перехоплення.