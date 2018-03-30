Павлоградський суд викликав на засідання бойовика «Гіві», якого вважають загиблим

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає на засідання обвинуваченого у справі про теракт Михайла Толстих (командира угруповання бойовиків «Сомалі» на прізвисько «Гіві»). 30 березня суд опублікував відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

За повідомленням суду, після публікації в пресі обвинувачений вважається повідомленим про час і місце суду. У разі неявки суд розгляне справу без нього, йдеться у повідомленні.

Як підтвердили в суді, справу має розглянути колегія із трьох суддів на чолі з головою суду Наталією Самоткан. Михайла Толстих обвинувачують у скоєнні терористичного акту. Судове засідання призначене на 9:00 5 квітня.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до суду з приводу виклику Толстих на засідання.

Правозахисниця, директорка програми USAID «Права людини в дії» Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова повідомила Радіо Свобода, що справа проти «Гіві» перебуває в Павлоградському суді з грудня 2016 року. Вона зазначила, що причин для закриття провадження немає, поки факт смерті обвинуваченого не встановлений офіційно.

«Підставою для закриття кримінального провадження є смерть людини. Якщо суд не виніс постанови, що людина є померлою, то вона вважається живою. Але йде інформація, у тому числі від СБУ про те, що «Гіві» вважається загиблою особою. Та СБУ не може це 100-відсотково підтвердити, адже це сталось на непідконтрольній Україні території. Тому суд не може закрити провадження. Наскільки я розумію, відбуватиметься заочне засудження, так само, як і в «справі Плотницького», – сказала Волкова.

За словами правозахисниці, щоб підтвердити смерть «Гіві, Україна мала б звернутися з офіційним запитом до Слідчого комітету Росії. Надія Волкова також вважає, що судовий процес проти «Гіві» наразі треба тимчасово припинити.

«Мені здається, було б доречним призупинити цей судовий процес. Зараз не встановлено, хто є відповідальним за ці (неконтрольовані Україною – ред.) території. Росія не визнає себе стороною конфлікту. Навіть якщо зараз суд винесе вирок, то які наслідки?» – додала Надія Волкова.

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих, ватажка бойовиків на прізвисько «Гіві». У Міноборони України тоді підтвердили смерть.