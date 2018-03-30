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30 Березень 2018, Київ 22:47
Новини | Події

«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на Великдень майже удвічі

«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на Великдень майже удвічі. В.о. голови компанії Євген Кравцов повідомив, що станом на 30 березня УЗ призначила 23 додаткові поїзди.

Як свідчать дані інфографіки, яку він оприлюднив, потяги курсуватимуть до Харкова, Львова, Ковеля, Чернівців, Хмельницького, Одеси, Києва, Ужгорода, Сум, Івано-Франківська, Запоріжжя, Костянтинівки та Дніпра.

27 березня Кравцов повідомляв про 12 додаткових поїздів на Великдень.

Цього року християни східного обряду святкують Великдень 8 квітня.

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