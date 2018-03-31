Росіянин Нікулін, якого в США обвинувачують в хакерських атаках, не визнав провину

Обвинувачений в США в хакерських атаках громадянин Росії Євген Нікулін, виступаючи в суді Сан-Франциско, не визнав свою провину. Про це повідомляє агентство Reuters.

Росіянин також відмовився відповідати на питання судді і навіть називати своє ім’я і вік.

Суддя при цьому заявив, що хакерство, в якому звинувачують Нікуліна, це не просто злочин, а пряма загроза безпеці американців і їхнім правам на приватне життя.

Наступне засідання суду у справі росіянина призначено на 2 квітня.

Напередодні влада Чехії видала Нікуліна Вашингтону.

Євген Нікулін був затриманий в Чехії восени 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.

У США Нікуліна звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США і заперечував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Після його арешту в Чехії Москва звинуватила Вашингтон у переслідуванні її громадян і обіцяла боротися за екстрадицію Нікуліна.