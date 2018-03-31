Міжнародна адміністрація в ОРДЛО може діяти за прикладом Східної Славонії – міністр Черниш

Україна має бути готова до введення в ОРДЛО міжнародної перехідної адміністрації, заявив в ефірі Радіо Свобода міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Зараз превалює думка, що Україна має бути готова до введення в ОРДЛО міжнародної перехідної адміністрації. Має бути розроблений план наперед, щоб якраз у деталях не було «диявола». До цього має бути готова вся країна», – зазначив Вадим Черниш.

Перехідна міжнародна адміністрація повинна забезпечити перехід влади від окупаційної адміністрації до себе самої, а потім передати владу українській державі, пояснив міністр.

На його думку, Україна може використати позитивний досвід введення такої адміністрації до Східної Славонії (Хорватія, 1996 рік).

«Вважаємо, що цей досвід може бути застосований в Україні. Угода між Сербією і Хорватією. В угоді прописані всі аспекти транзитного періоду – про що дбає адміністрація, хто очолює (до речі, це був американський генерал), військовий компонент забезпечував роззброєння, поліційна місія забезпечувала права і свободи, притягнення до відповідальності винних, передачу їх відповідному трибуналу, була застосована амністія до тих, хто не скоював злочинів», – розповів Вадим Черниш.

Він вважає, що в України з партнерами «є всі можливості дотиснути Володимира Путіна до тимчасової адміністрації».

В американському журналі Time у березні опублікована стаття російського журналіста Михайла Зиґаря. Він посилаючись на свої джерела в МЗС Росії стверджує, що президент Росії Володимир Путін може погодитися на введення в ОРДЛО міжнародних перехідної адміністрацій за прикладом Боснії і Герцеговини або Косова.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.