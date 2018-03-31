Уряд Бельгії вирішив відмовитися від ядерної енергетики до 2025 року

Прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявляє, що уряд королівства дійшов згоди щодо «енергетичного пакту». Про це він повідомив у twitter.

Як йдеться на сайті уряду Бельгії, відповідно до схваленої Радою міністрів енергетичної стратегії, країна має відмовитися від ядерної енергетики до 2025 року.

Крім того, відповідний законопроект мають подати до Ради Міністрів до 31 травня 2018 року.

Енергетична стратегія також передбачає, що до кінця квітня 2018 року мають визначити зони для будівництва вітрових електростанцій.