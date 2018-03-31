Президент Туркменістану призначив свого сина на посаду в МЗС

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого сина на посаду в міністерстві закордонних справ країни Центральної Азії, що, як вважають аналітики, означає, що його готують спадкоємцем президента.

Про призначення президентом Бердимухаммедовим його єдиного сина, Сердара, заступником міністра закордонних справ оголошено в заяві, опублікованій 30 березня прес-службою уряду.

36-річний Сердвр Бердимухаммедов очолював парламентський комітет з правових питань з березня 2017 року, був обраний на виборах до парламенту раніше цього місяця. Він переміг свого опонента переважною більшістю голосів у виборах за участю кандидатів, лояльних до президента.

Перед тим, як стати законодавцем, Сердар Бердимухаммедов працював керівником відділу інформації МЗС.

60-річний Гурбангули Бердимухамедов керує багатою газом колишньою радянською республікою з моменту смерті його авторитарного попередника Сапармурата Ніязова, який помер у грудні 2006 року. Критики уряду і правозахисні організації стверджують , що він придушив інакомислення і зробив кілька обмежувальних змін після приходу до влади.

Президент Бердимухаммедов ще має трьох дочок і чотирьох онуків.