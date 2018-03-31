Керівник МОК: Північна Корея візьме участь у наступних двох Олімпійських іграх

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявляє, що Північна Корея візьме участь у наступних двох олімпійських іграх, які відбудуться в Японії і Китаї. Про це Бах заявив після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Після його повернення Бах у Пекіні заявив журналістам, що Північна Корея візьме участь у Літніх Іграх 2020 року в Токіо і на Зимових Іграх 2020 року, які відбудуться у Пекіні.

«Це повністю підтримав керівник КНДР у дуже відкритій і плідній дискусії, яку я мав з ним вчора», – сказав Бах, використовуючи абревіатуру для офіційної назви країни – Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Спортсмени з Північної та Південної Кореї, які мають намір провести саміт 27 квітня, разом пройшли під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор минулого місяця в Пхеньяні, Південна Корея.

Напруженість між двома країнами суттєво зменшилась після Олімпійських ігор в Пхеньяні.

Запланований самміт між Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Дже Іном буде лише третім з часів корейської війни 1950-53 років.

Також очікується, що зустріч між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом відбудеться до кінця травня на тлі глобальних дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання протистояння через ядерну програму КНДР.