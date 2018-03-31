Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Березень 2018, Київ 13:57
Новини | Міжнародні

Керівник МОК: Північна Корея візьме участь у наступних двох Олімпійських іграх

Томас Бах і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні, 31 березня 2018 року

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявляє, що Північна Корея візьме участь у наступних двох олімпійських іграх, які відбудуться в Японії і Китаї. Про це Бах заявив після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Після його повернення Бах у Пекіні заявив журналістам, що Північна Корея візьме участь у Літніх Іграх 2020 року в Токіо і на Зимових Іграх 2020 року, які відбудуться у Пекіні.

«Це повністю підтримав керівник КНДР у дуже відкритій і плідній дискусії, яку я мав з ним вчора», – сказав Бах, використовуючи абревіатуру для офіційної назви країни – Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Спортсмени з Північної та Південної Кореї, які мають намір провести саміт 27 квітня, разом пройшли під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор минулого місяця в Пхеньяні, Південна Корея.
Напруженість між двома країнами суттєво зменшилась після Олімпійських ігор в Пхеньяні.

Запланований самміт між Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Дже Іном буде лише третім з часів корейської війни 1950-53 років.

Також очікується, що зустріч між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом відбудеться до кінця травня на тлі глобальних дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання протистояння через ядерну програму КНДР.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG