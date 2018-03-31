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31 Березень 2018, Київ 15:26
Новини | Події

ДПСУ попереджає про черги на кордоні напередодні Великодня: стоять понад 1000 авто

Ілюстративне фото

Напередодні Великодніх свят у пунктах пропуску на в’їзд в Україну спостерігаються автомобільні черги, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні.

Станом на 11:00 перед пунктом пропуску «Ягодин» накопичилось близько 600 авто на в’їзд в Україну, перед пунктами «Шегині» й «Краковець» – приблизно по 300, водночас з української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску, додають у ДПСУ.

Прикордонники пояснюють черги на кордон тим, що значна кількість українців, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, повертаюся на свята додому.

Цього року Великдень за григоріанським календарем припадає на 1 квітня.

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