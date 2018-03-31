У Москві судять мільярдера Магомедова

У Москві затриманий мільярдер зі списку Forbes Зіявудін Магомедов, який є власником групи компаній «Сумма». Підприємця підозрюють у розкраданнях в особливо великому розмірі, заявило 31 березня МВС Росії. Суд обирає для обвинуваченого запобіжний захід, слідчий наполягає на триманні затриманого під вартою.

Разом із Магомедовим затриманий його брат Магомед, а також Артур Максідов, керівник компанії, що входить до групи «Сумма».

Зіявудін Магомедов посідає 63-тє місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes.