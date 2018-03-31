Ердоган обурився діями прем’єра Косова в питанні депортації громадян Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив обурення діями прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная в справі депортації турецьких громадян. Ердоган заявив 31 березня, що він «засмучений» тим, що Харадінай звільнив міністра внутрішніх справ та його начальника розвідки за висилку цих людей із Косова.

«Моє питання до прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная: за чиїми інструкціями ви вдалися до таких дій? Відколи вм стализахищати тих, хто намагався здійснити переворот у Туреччині? Як ви можете захищати цих людей?.. Ви відповісте за це!» – заявив Ердоган на з’їзді владної в Туреччині Партії справедливості та розвитку.

Раніше Косово розпочало розслідування в справі арешту та депортації шести турецьких громадян за зв'язки зі школами, пов'язаними з рухом Фетхуллах Ґюлена, якого Анкара звинувачує в організації невдалого перевороту 2016 року.

«Ми вирішили розпочати розслідування щодо всіх структур, які брали участь в арешті та депортації шести турецьких чоловіків», – заявив прем'єр-міністр Рамуш Харадінай 31 березня після засідання Ради безпеки Косова.

Харадінай 30 березня звільнив міністра внутрішніх справ і керівника спецслужби через те, що вони не поінформували його про операцію.

Туреччина заявила, що шість арештованих 29 березня є відповідальними за вербування в мережу Ґюлена та допомогу тим, хто тікає з країни після звинувачень у причетності до організації опального клірика.

Туреччина є основним партнером небагатого Косова, країни, яка оголосила про незалежність від Сербії у 2008 році. Зокрема, турецькі фірми керують єдиним міжнародним аеропортом і електричною мережею в балканській країні, а також будують дві дороги вартістю близько 2 мільярдів доларів.

Анкара звинувачує мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена, що перебуває в Сполучених Штатах, в організації невдалого перевороту 15 липня 2016 року. Його організацію влада Туреччини називає терористичною. Сам Ґюлен заперечує будь-яку зв’язок із заворушеннями.

Human Rights Watch критикує владу Косова через арешти громадян Туреччини, оскільки в рідній країні ці чоловіки перебувають під загрозою катувань, вказують правозахисники.