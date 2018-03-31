Футболісти «Динамо» прибули до Маріуполя

Футболісти київського «Динамо» ввечері 31 березня прибули до Маріуполя, де 1 квітня о 17:00 зіграють у 25-му турі чемпіонату України проти місцевого клубу. Про прибуття динамівців повідомила програма «Футбол News» на телеканалі «Футбол 1».

Основний склад киян прилетів на літаку до Запоріжжя, а звідти автобусом у супроводі полції приїхав до Маріуполя.

Торік 24 серпня «Динамо» відмовилося прибути до Маріуполя на матч першого етапу чемпіонату. Київський клуб аргументував своє рішення міркуваннями безпеки і наполягав на наданні гарантій з боку силових відомств.

Через неявку «Динамо» було зараховано технічну поразку, яку клуб оскаржив у Спортивному арбітражному суді в швейцарській Лозанні. Арбітраж залишив рішення української футбольної влади без змін.