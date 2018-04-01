ДСНС попереджає про підвищення рівнів води у водоймах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівнів води у водоймах.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, вдень 1 квітня на українській ділянці Дунаю у місті Вилкове очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 185 сантиметри над нулем поста, при якій підтоплюється 50% міста.

Проте станом на 8:00 1 квітня рівень води річки Дунай у Вилкові дорівнював 182 сантиметри.

Крім того, у ДСНС попереджають, що 1 - 2 квiтня у зв’язку з дощами і сніготаненням можливе підвищення рiвнiв води в нижній течії річки Боржава – з виходом води на заплаву, часткове затоплення доріг місцевого значення, на ділянці Тиси В.Бичків - Вилок, у рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), а також у рiчках басейнів Прип’яті, Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області).

Найближчим часом, за прогнозами синоптиків, очікується потепління, також можливі опади.