Відсьогодні в Україні почала діяти заборона на вилов риби

В Україні з 1 квітня заборонено вилов риби у зв’язку з нерестом, повідомляє прес-служба Держрибагентства.

В агентстві повідомляють, що нерестова заборона діятиме здебільшого до червня-липня залежно від регіону і температурних умов.

Водночас під час нересту дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Добова норма вилову до 3 кілограмів на особу.

У Держрибагентстві нагадують про заборону пересування човнів, організації змагань з рибальства, проведення підводного полювання.

Держрибагентство попереджає, що порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.