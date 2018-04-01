ЗМІ: у Маріуполі під час матчу, де був Порошенко, вболівальники побилися з силовиками

У Маріуполі під час матчу між місцевою командою і київським клубом «Динамо» сталася бійка між уболівальниками і правоохоронцями, повідомляє телеканал «112 Україна».

Під час другого тайму вболівальники почали залишати свій сектор, сталися сутички з правоохоронцями.

Про причини бійки поки що не повідомляється, проте, як припускає «112 Україна». це сталося через заборону поліції залишати сектор під час перерви між таймами.

На цьому матчі був присутній президент України Петро Порошенко. У зв’язку з цим були посилені заходи безпеки, запроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху,