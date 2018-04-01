В Україні з 2 квітня починається призов на строкову службу

В Україні з 2 квітня розпочинається весняний призов на строкову військову службу, який триватиме до кінця травня.

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15190 осіб.

У 2018 році призови на строкову військову службу мають відбутися у квітні – травні та жовтні – листопаді.

На строкову службу призиватимуть придатних за станом здоров’я українців чоловічої статі, яким на день відправлення у військові частини вже виповнилося 20 років, та осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.