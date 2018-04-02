ДСНС: через сильний вітер в Україні знеструмлені майже 200 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населені пункти у восьми областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше від стихії постраждала Київщина, в столичній області без електрики залишилися 112 сіл і містечок. На Житомирщині таких 34, на Волині – 15, у Кіровоградській та Черкаській областях – по 12.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, вказано в повідомленні ДСНС.