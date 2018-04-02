Китайський космічний корабель «Тяньґун-1» впав у південній частині Тихого океану

Залишки 8-тонного китайського космічного корабля «Тяньґун-1» пройшли атмосферу Землі над південною частиною Тихого океану. Об’єкт майже повністю зруйнувався і згорів під час проходження через щільні шари земної атмосфери.



У попередніх повідомленнях ішлося, що уламки повинні, за розрахунками, впасти в океан біля узбережжя Бразилії між містами Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро.

Пекін 30 березня заявив, що навряд будь-яка велика частина апарата досягне поверхні Землі.

У 2011 році було запущено «Тяньґун-1», або «Небесний палац-1» (10,4 метра довжиною) для проведення стикування та експериментів на орбіті в рамках амбітної космічної програми Китаю, спрямованої на розміщення постійної станції на орбіті до 2023 року.

Спочатку планувалося, що космічну лабораторію виведуть з експлуатації в 2013 році, але її місію кілька разів продовжували. Китай заявляв, що повторне введення корабля в атмосферу Землі відбудеться наприкінці 2017 року, але цей процес відкладали.