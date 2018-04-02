Ефект холодної зими: запаси газу в ПСГ нині менші, ніж торік

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень березня скоротилися на 4,4% – до 7,681 мільярда кубометрів з 8,035 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Нинішні запаси є меншими за ті, з якими Україна завершила опалювальний сезон у 2017 році – у 2016 році в опалювальний сезон країна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.

Україна увійшла у 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу у підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу. До початку опалювального сезону 2017 – 2018 років (15 жовтня 2017 року) у ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу. (Близько 5 мільярдів – це технічний газ, необхідний для функціонування сховищ).

Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня. За багаторічними стандартами, він розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів. Тривалість опалювального сезону становить близько півроку, але в Києві у 2017 році комунальники через суттєве потепління вимкнули опалення 1 квітня. Натомість у Львові опалювальний період фінішував лише 25 квітня, хоча перед тим навесні комунальні служби двічі вимикали тепло.