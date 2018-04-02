Крим: суд у Бахчисараї розглядає справу про «образу поліцейського» у закритому режимі

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський суд 2 березня почав засідання у справі кримськотатарського активіста Шевкета Раззакова, якого звинувачують в образі поліцейського. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на дані об’єднання «Кримська солідарність».

За інформацією організації, суд відбувається у закритому режимі.

13 квітня 2017 року російські силовики провели обшук в іншого бахчисарайського активіста Сейдамета Мустафаєва, який свого часу потрапив під адміністративний арешт за «участь у несанкціонованому мітингу» під час обшуку у фігуранта бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва.

Тоді спостерігати за діями поліції зібралися кримськотатарські активісти, серед інших – і Раззаков. Поліцейські і бійці ОМОН стали розганяти присутніх, застосовуючи до них силу. Як наслідок, було затримано сімох осіб, а Раззакову було пред'явлено звинувачення в образі поліцейського, «що виразилося в плювок».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.