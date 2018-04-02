Дві найдавніші писанки ХІ-ХІІІ століть показали у Львові

У Львові 2 квітня презентували дві найдавніші писанки періоду Київської Русі приблизно ХІ-ХІІІ століття, що зберігаються у фондах археологічного музею Львівського університету імені Івана Франка.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, знайдені вони у повоєнні роки, наприкінці 40-х років ХХ століття, у Львівській області, на території давнього Плісненська – слов’янського городища ІХ-Х століть. Сьогодні археологи вкотре перед Великодніми святами виставили їх на огляд.

«Є ще одна писанка цього періоду, третя, але вона зберігається у Краківському музеї. У Галичині, окрім Плісненська, такі писанки відомі у Звенигороді, що на Львівщині. Це типова київська писанка. Вони, фактично, однотипні, не лише за орнаментом, але й по колористиці – буро-зелений колір. Це була важка технологічна робота: на отвір у писанці насаджувався стержень і ремісник від лінії нахилу вимальовував орнамент. Писанки покриті поливою, тобто спочатку робили з глини, потім покривали поливою», – розповів Радіо Свобода археолог Віталій Ляска.

Давні писанки брязкотять – всередині є глиняна кулька. Дехто з науковців каже, що це була ще й іграшка для дітей. Писанки, за оцінками фахівців, – унікальні. Такі писанки знаходять не лише на Київщині, але й в Галичині.