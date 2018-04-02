У Казахстані обшукали редакцію Forbes, затримали журналіста

У редакції журналу Forbes у Казахстані відбулися 2 квітня обшуки. Як повідомляється на сайті видання, співробітників не випускали з кабінетів, у них вилучили мобільні телефони. Поліцейські затримали заступника головного редактора Олександра Воротілова. Після допиту його відпустили.

Одночасно слідчі заходи пройшли в редакції порталу Ratel.kz. Затримано трьох його співробітників. Їх доставили в департамент внутрішніх справ Алмати.

Обшуки пройшли і в будинках затриманих журналістів. Співробітники редакцій повідомили про вилучення домашніх комп’ютерів і телефонів, зокрема і тих, що належать дітям.

За повідомленням поліції, обшуки провели за анонімною скаргою, що надійшла від «громадянина К.», який звинуватив видання у свідомому поширенні неправдивої інформації.

Обидва видання проходять відповідачами за позовом колишнього міністра фінансів Казахстану про захист честі і гідності. Зейнулла Какімжанов подав до суду за публікацію статей, які, на його думку, поширювали про нього неправдиві відомості.

Минулого року суд постановив припинити роботу Ratel.kz і зобов’язав обидва ЗМІ виплатити позивачеві близько 150 тисяч доларів.