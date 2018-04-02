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02 Квітень 2018, Київ 23:18
Новини | Міжнародні

У Малайзії напередодні виборів запроваджують кримінальну відповідальність за фейкові новини

Реклама із закликом не поширювати фейкових повідомлень, вокзал у Куала-Лумпурі, Малайзія, 28 березня 2018 року

Парламент Малайзії ухвалив закон, який передбачає відповідальність за поширення фейкових новин. Максимальне покарання – шість років в’язниці і 128 тисяч доларів штрафу.

Новий закон критикує опозиція, заявляючи, що він порушує принципи свободи слова. Дія документу буде поширюватися на електронні видання і соцмережі, які поширюють «новини, інформацію, дані й відомості, які є частково або повністю брехливими».

У Малайзії незабаром повинні оголосити дату виборів до парламенту – очікується, що вони пройдуть не пізніше, ніж у червні.

При цьому дія закону поширюється на порушників і за межами Малайзії, якщо фейки стосуються громадянина країни.

В уряді заявляють, що закон не поставить під загрозу свободу слова в країні, бо розглядом справ за ним буде займатися окремий незалежний суд.

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