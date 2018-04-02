У Малайзії напередодні виборів запроваджують кримінальну відповідальність за фейкові новини

Парламент Малайзії ухвалив закон, який передбачає відповідальність за поширення фейкових новин. Максимальне покарання – шість років в’язниці і 128 тисяч доларів штрафу.

Новий закон критикує опозиція, заявляючи, що він порушує принципи свободи слова. Дія документу буде поширюватися на електронні видання і соцмережі, які поширюють «новини, інформацію, дані й відомості, які є частково або повністю брехливими».

У Малайзії незабаром повинні оголосити дату виборів до парламенту – очікується, що вони пройдуть не пізніше, ніж у червні.

При цьому дія закону поширюється на порушників і за межами Малайзії, якщо фейки стосуються громадянина країни.

В уряді заявляють, що закон не поставить під загрозу свободу слова в країні, бо розглядом справ за ним буде займатися окремий незалежний суд.