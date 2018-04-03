Штаб: на Луганському напрямку перемир’я є, на Донецькому – 20 обстрілів

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що «великоднє перемир’я» 2 квітня фіксувалося лише на Луганському напрямку, а на Донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів.

Як ідеться в ранковому зведенні, ці обстріли сталися як на приморській ділянці, так і на околицях Донецька. Внаслідок бойових дій жодний український військовий не постраждав, вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявили про смерть одного бойовика внаслідок обстрілу поблизу села Пікузи (стара назва – Комінтернове), в угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 2 квітня.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.