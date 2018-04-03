Росія вітає намір Трампа вивести війська США із Сирії – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 2 квітня, що його країна вітає заяву президента США Дональда Трампа про намір вивести американські війська з Сирії «дуже скоро». За словами Лаврова, Росія нещодавно побачила «тривожні» ознаки того, що американські війська «глибоко закріплені» в районах на схід від річки Євфрат, нещодавно звільнених від бойовиків угруповання «Ісламська держава». Остання заява Трампа показує, що «він, як мінімум, дотримується попередніх обіцянок, що Сполучені Штати залишать Сирію після перемоги над угрупованням «Ісламська держава», цитує Лаврова російське державне агентство ТАСС.

Росія та президент Сирія Башар Асад закликали США вивести дві тисячі військових з Сирії, вважаючи, що їхня присутність на сирійській території є порушенням міжнародного права. Асад часто вказує на те, що він не запрошував американські війська приєднатися до семирічної громадянської війни, як він зробив це щодо російських підрозділів у 2015 році та іранських сил та ополчення в 2011 році.

У відповідь на заклики Росії залишити Сирію впродовж останніх місяців американські високопосадовці заявили, що мають намір тримати американські війська доти, доки вони будуть потрібні для захисту американських союзників у цій країні й гарантування, щоб угруповання «Ісламська держава» не повернулося до своїх колишніх позицій у Сирії.

Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон у січні стверджував, що американські сили мають залишатися в Сирії не тільки для того, щоб не допустити повернення радикальних ісламістів, але й щоб завадити Ірану надалі посилити позиції в цій країні.