Десятки людей загинули чи поранені внаслідок авіаудару в провінції Кундуз

Щонайменше 15 бойовиків руху «Талібан» загинули, ще 10 поранені внаслідок повітряного удару, здійсненого афганськими підрозділами в провінції Кундуз. Такі офіційні дані наводять представники поліції та військових Афганістану.

Удар був завданий по району, який з 2015 року перебував переважно під контролем талібів.

Деякі свідки та місцеві чиновники заявили, що бомби потрапили потрапив в мечеть або медресе, де відбувалася випускна церемонія, і десятки цивільних загинули та отримали поранення. Зокрема, член провінційної ради Кундуза Мавлаві Абдалла повідомив, що загинули від 50 до 60 людей.

Авіаудар відбувся навесні, в час, коли таліби зазвичай оголошують свій традиційний наступ на американських військових та підтримуваний ними уряд у Кабулі.