У ЄС затримали групу хакерів, яка привласнювала гроші з банків Італії та Румунії

В ЄС арештували організовану злочинну групу хакерів, які через фішинг привласнила мільйон євро. Як повідомила прес-служба Євроюсту, агенції, яка координує роботу європейських судових органів, злочинці фальсифікували електронні листи від податкових органів та привласнювали гроші з банків Італії та Румунії.

Затримання 20 хакерів – це результат дворічного розслідування кіберзлочинності спільними зусиллями антикримінальних структур та поліції Румунії та Італії за підтримки Євроюсту, Європолу та їхньої Об’єднаної робочої групи з дій в галузі боротьби з кіберзлочинністю. Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, 9 осіб були затримані в Румунії та 11 – в Італії, а загальна сума шкоди, завданої клієнтам двох банків, склала 1 мільйон євро.

«Влада Румунії здійснила 15 обшуків, у яких взяли участь 120 румунських поліцейських, тим часом, італійська влада за сприяння сотні італійських правоохоронців провела 9 домашніх та комп’ютерних обстежень, в яких взяли участь понад 100 італійських поліцейських. Були також арештовані документи, комп’ютерна техніка, наркотики та інші матеріали», повідомила прес-служба Євроюсту.

Організована злочинна група, до складу якої входять громадяни Румунії та Італії, використовувала електронну пошту для фішингу під приводом повідомлень з податкових органів. Одержувачам таких листів рекомендували натиснути на посилання, яке відкривало підроблену версію законного веб-сайту, з якого згодом збирали їхні облікові записи та контактні дані.

Розслідування, яке було розпочате в ще 2016 році, засвідчило, як саме злочинці використовували вкрадені банківські посвідчення в інтернет-мережі, щоб приховано переводити гроші з рахунків жертв на контрольовані ними рахунки.