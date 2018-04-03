У Росії відкрили справу проти Авакова через перешкоджання російським виборам

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за фактом перешкоджання голосуванню російських громадян на виборах президента Росії.

Як повідомляє прес-служба російського відомства, справу відкрили за фактом перешкоджання вільному здійсненню російськими громадянами своїх виборчих прав на виборах президента Росії.

За даними слідства, Аваков, діючи із групою осіб за попередньою змовою, давав вказівки підлеглим, що забезпечують охорону й безпеку російських дипломатичних установ у Києві, Львові, Одесі й Харкові, не пропускати на виборчі дільниці громадян Росії, що перебували на території України 18 березня, для участі у виборах президента.

Слідчий комітет Росії вважає, що в результаті цих дій були порушені права й інтереси громадян, гарантовані Конституцією Росії.

Напередодні російських президентських виборів, які відбувалися 18 березня, у МВС заявили, що 18 березня на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть, доступ матимуть особи винятково з дипломатичним статусом. У Росії назвали порушенням міжнародних зобов’язань.