Поліція: під Києвом 5 авто пошкоджені через загорання у смітнику

Під Києвом п’ять автомобілів пошкоджені через загорання в смітнику, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало загорання сміттєвого баку, вогонь перекинувся від одного автомобіля до іншого.

Слідів підпалу на даний час не виявили, наголошують у поліції.

Поблизу Києва в Софіївській Борщагівці близько четвертої години ранку сталася пожежа. В результаті – значних ушкоджень зазнали щонайменше п’ять автомобілів. Ніхто з громадян не постраждав. На даний час на місці події працюють слідчі й експерти.