Верховний Суд визначатиме підсудність провадження щодо Мефьодова, фігуранта «справи 2 травня»

Верховний суд визначатиме територіальну підсудність кримінального провадження щодо фігуранта «справи 2 травня» громадянина Росії Євгена Мефьодова.

Як повідомляє прес-служба судово влади, 2 квітня колегія суддів Апеляційного суду Одеської області вирішила звернутись до Верховного Суду із таким поданням.

До апеляційної інстанції провадження направили через порушення правил територіальної підсудності під час направлення справи до суду першої інстанції.

«У поданні зазначено, що найбільш тяжкі з інкримінованих Мефьодову кримінальних правопорушень, були вчинені в Миколаєві,у зв’язку з чим кримінальне провадження має здійснювати суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення», – зазначається в повідомленні.

У лютому прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно Мефьодова. Він перебуває під вартою.

Мефьодова обвинувачують у спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу з метою захоплення державної влади, а також у підготовці до організації масових заворушень, публічних закликах до зміни меж території і державного кордону України.

У вересні 2017 року суд у Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Суд оголосив вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебували у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Того ж дня Мефьодова і Долженкова затримали за новим обвинуваченням (частиною 2 статті 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.