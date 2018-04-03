У парку «Синевир» оголосили сезон тиші

У національному природному парку «Синевир» 1 квітня стартував сезон тиші, який триватиме до 15 червня.

Як пояснили 2 квітня у природному парку, у цей період відбувається масове розмноження диких тварин.

В адміністрації парку додають, що упродовж 2,5 місяців забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму і неспокою.

Національний природний парк «Синевир» створений у 1989 році задля збереження, відтворення і ощадливого використання природних ресурсів і об’єктів, які мають особливу наукову і естетичну цінність у межах різних висотних поясів південно-західних макросхилів Горган. Парк «Синевир» є природоохоронною науково-дослідною установою, що займається охороною, збереженням і вивченням унікального куточку Карпат – верхів’я Тереблянської долини Закарпаття.