СБУ заявляє про затримання євпаторійського депутата на адмінкордоні з Кримом

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата підконтрольної Росії Євпаторійської міської ради анексованого Криму за підозрою в причетності до анексії півострова, повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням, депутата затримали після прибуття на материкову частину України, де проживають його родичі.

«Співробітники Служби безпеки України затримали в пункті пропуску «Чаплинка» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради» окупаційної влади», – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі стверджують, що колишній депутат міськради Євпаторії в березні 2014 року брав участь в діяльності так званої «самооборони Криму». СБУ пише, що під час анексії Криму депутат «брав активну участь в захопленні адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України».

За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року затриманого обрали депутатом від партії «Єдина Росія» до міськради Євпаторії.

Проти депутата відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У СБУ не уточнили імені затриманого депутата. Згідно з даними сайту Євпаторійської міськради, цим депутатом є Сергій Осьмінін. Він ситуацію поки що не коментував.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.