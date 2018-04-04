На Донбасі поранений український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 3 квітня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 24 обстріли позицій Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, обстріли переважно фіксувалися на Донецькому напрямку.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 3 квітня.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.