Поліція встановила особу жінки, яка стріляла у штаб-квартирі YouTube

Поліція каліфорнійського міста Сан-Бруно встановила особу жінки, яка ввечері 3 квітня влаштувала стрілянину в штаб-квартирі компанії YouTube. За інформацією телеканалу CNN, нею виявилася Насім Аґдам, докладнішої інформації про неї, а також про мотиви її дій поки немає.

Аґдам стала стріляти, перебуваючи всередині будівлі штаб-квартири YouTube. Постраждали три людини: 36-річний чоловік у критичному стані, 32-річна жінка з серйозними ушкодженнями і 27-річна жінка в задовільному стані.

Насім Аґдам знайдена мертвою, ймовірною причиною її смерті є самогубство.