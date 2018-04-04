Парубій: політична оцінка прокурором закону про амністію є неприйнятною

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обурений заявою представника прокуратури про те, що закон про амністію учасників Революції гідності є нікчемним.

«Для мене є неприйнятним, коли прокурор в суді зазначає, що закон, схвалений українським парламентом про амністію, є нікчемним, я вважаю, що прокурор не повинен давати політичну оцінку, а виконувати закон, який схвалює найвищий законодавчий орган», – сказав Парубій на засіданні парламенту.

Він вважає, що по цій ситуації має бути спеціальне розслідування, має бути спеціальна оцінка.

Напередодні прокурор департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський заявив, що закон про амністію учасників Революції гідності, ухвалений 21 лютого 2014 року, не може бути застосований до активіста Івана Бубенчика, а також «є нікчемним», оскільки суперечить Кримінальному процесуальному кодексу.

Печерський райсуд Києва 3 квітня відклав розгляд запобіжного заходу для активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство. Сьогодні суд має продовжити розгляд питання про запобіжний захід Бубенчику.

Законом, схваленим Верховною Радою 21 лютого 2014 року, звільнили від кримінальної відповідальності учасників Революції гідності за вчинення дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених низкою статтей Кримінального кодексу, проте в цьому переліку немає статті 115 (умисне вбивство).