Верховна Рада підтримала законопроект, який дозволяє переселенцям оформлювати паспорт за місцем проживання.

За схвалення законопроекту №4023а за основу проголосували 230 депутатів за мінімально необхідних 226.

Відповідно до законопроекту, оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які переселилися із зони проведення АТО під час її проведення, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання, перебування.

Законопроект також передбачає, що «оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні АТО, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, за місцем звернення особи чи її законного представника до тих уповноважених органів, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО».

За даними Мінсоцполітики, станом на 2 квітня в Україні зареєстровані 1 492 590 переселенців з Донбасу і Криму.