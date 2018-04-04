На Андріївському узвозі в Києві розпочатий демонтаж незаконних тимчасових споруд – КМДА

На перетині вулиць Десятинної та Володимирська в Києві, де починається Андріївський узвіз, стартував демонтаж незаконних тимчасових споруд, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Демонтажу передували інспекторські перевірки, які засвідчили відсутність у власників зазначених тимчасових споруд дозвільних документів на їх встановлення. Востаннє приписи з вимогою місцевої влади або надати дозвільні документи, або прибрати ТС самотужки були вручені орендарям та власникам ларьків і наметів 30 березня», – заявили в КМДА.

Згідно з повідомленням два місяці тому столична влада запропонувала підприємцям перенести «сувенірне містечко» на Алею художників, розташовану поруч, та укласти з балансоутримувачем алеї угоду, яка дозволила б підприємцям вести торгівлю на цій території.

«Перенесення «сувенірного містечка» на розташовану у 60 метрах Алею художників є найкращою альтернативою як повному демонтажу тимчасових споруд, так і великому скупченню палаток та торговельних рядів, яке, по суті, понівечило архітектурний і естетичний вигляд історичної ділянки на перехресті вулиць Десятинної та Володимирської», – заявив перший заступник директора департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.

Андріївський узвіз є пам’яткою архітектури та містобудування.