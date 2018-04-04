Гребенщиков не має наміру порушувати міжнародно визнані кордони заради гастролей в Криму

Російський співак, лідер групи «Акваріум» Борис Гребенщиков не має наміру порушувати територіальну цілісність України заради концертів в анексованому Криму. При цьому музикант готовий відправитися на гастролі, «якщо буде можливість грати в Криму, не порушуючи визнаних кордонів». Про це Гребенщиков відповів на запитання проекту Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії.

«Ми не збираємося порушувати існуючі і визнані всім світом кордони. З початку цивілізації існують домовленості між країнами і народами, і нехтувати цими домовленостями – розхитувати підвалини цивілізації. Але ми впевнені, що всі люди мають право слухати музику, яка їм потрібна, а значить розумні політики будь-якої країни, що піклуються про свій народ, здатні це визнати і винайти можливість донести музику до людей», – відповів Гребенщиков.

Він також уточнив, що музиканти чекають «можливості принести людям музику» і сподіваються, що така можливість буде.

Раніше в російських ЗМІ було опубліковано інтерв’ю, в якому Борис Гребенщиков не виключив можливості відвідування Криму.

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексувати Росією Крим через закриті України пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або висловилися на підтримку російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.